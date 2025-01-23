Я хочу невдовзі зустрітися з Путіним, тому що вмирають мільйони людей, – Трамп

Дональд Трамп заявив, що хоче невдовзі зустрітися з Владіміром Путіним, щоб зупинити війну в Україні. Коли саме може відбутися зустріч, президент США не повідомляв.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час виступу на економічному форумі у Давосі.

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Трамп зробив нову заяву про зустріч з Путіним

Під час виступу на економічному форумі Трамп наголосив, що його майбутні дії матимуть позитивний вплив для всього світу. Так, президент США повідомив, що хоче найближчим часом зустрітися з Путіним, аби зупинити війну в Україні. Деталей, коли може відбутися ця зустріч, Трамп не надав.

Я хочу невдовзі зустрітися з Путіним, тому що мільйони людей вмирають від куль і лежать на полі бою,

– заявив Трамп.

Президент США додав, що бачив, що відбувається на полі бою За його словами, це "справжнє звірство", під час якого помирають мільйони людей.

Трамп також додав, що під час війни в Україні руйнуються не просто будівлі, а стираються цілі міста.

Ми маємо це припинити,

– наголосив президент США.

Крім того, під час виступу Трамп висловився про терміни досягнення миру між Україною та Росією. Так, за його словами, це питання слід задавати Росії, "бо Україна готова". Під час промови президент США вкотре заявив, що "ця війна ніколи б не почалася", якби він залишався на посту.

"Я знав, що Путін ніколи б не почав цієї війни під час моєї каденції. А коли я пішов, почалися страшні речі", – додав Трамп.