Я хочу, щоб Путін знав, якщо він втне ще раз таке, Україна буде в НАТО, – ідея сенатора Грема

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що підтримує вступ України до НАТО. Проте деякі країни досі не хочуть цього.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова політика на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого. Сенатор розповів своє бачення ситуації.

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Що заявив американський сенатор

За словами Грема, у разі нового вторгнення Путіна, відбудеться не лише негайний вступ України в НАТО.

Ситуація впливатиме на американський бізнес, тож стануться й "інші погані речі" для Росії: санкції, солдати в Україні тощо.

Як вам така ідея, якщо ми не можемо цього чоловіка (Зеленського – 24 Канал) пустити в НАТО? Але ми можемо довести Путіну, що якщо він нападе знову, Україна буде у НАТО,

– сказав політик.

На думку Грема, за такої умови російський диктатор не вторгнеться іще раз.

До слова, раніше президент України на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що США ніколи не хотіли бачити Україну в НАТО. Але це не означає, що Україна не змінить цю політику, адже членство в альянсі – дієва гарантія миру.