Я кожну ніч чув про те, що буде розгін, – Рибачук про загрозу від "Беркута"

Олег Рибачук розповів, що під час Євромайдану щодня чув інформацію про те, що буде розгін. Він розумів, що це станеться вночі.

Про те, що у 2013 році регулярно були повідомлення про силовий розгін Майдану, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів в інтерв'ю 24 каналу. Розмова відбулась у межах проєкту "Барикади гідності".

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Розгін Майдану анонсували кожної ночі

Я кожну ніч чув про те, що буде розгін. Я досвідчена людина і я розумів, що вночі на Майдані половина людей зі спецслужб та провокатори,

– зазначив Рибачук.

Він усвідомлював, що будь-яка масова акція насамперед притягує міських божевільних та представників спецслужб, які мають своїх агентів впливу, знають різні способи провокацій.

Коли відбувся розгін, додав Рибачук, його розбудили приблизно о 6:00 ранку. Приїхавши на Майдан, він побачив "Беркут".

Силовий розгін Євромайдану 30 листопада: головне

голова "Центру спільних дій" також зазначив, що після побиття студентів на Майдані кардинально змінилася ситуація . Правоохоронців лякало те, що напад на молодих активістів не змусив їх відступити, а навпаки – породив характерний рух.

Джерело: Вікіпедія

Революція Гідності почалася 21 листопада 2013 року. Однак 30 листопада відбувся розгін, у той час на площі були приблизно 400 протестувальників, переважно студенти.

Внаслідок дій "Беркуту" постраждали щонайменше 79 людей. Акція набула широкого розголосу й осуду зі сторони великої частини суспільства (зокрема, правозахисників).

Події того дня стали переломним моментом в українських протестах кінця 2013 року, змістивши акцент протестів із проєвропейського на антиурядовий, а також додавши їм масовості.

Спогади про силовий розгін Майдану: дивіться відео