"Я – Маріуполь": у Запоріжжі відкриють центр для підтримки евакуйованих

До Запоріжжя доставляють евакуйованих із Маріуполя. Місто готове приймати переселенців і допомагати їм.

Найближчими днями в обласному центрі планують відкрити центр "Я – Маріуполь". Схожий – вже працює у Дніпрі, повідомляє 24 канал.

Варто прочитати Генсек ООН запевнив Зеленського, що евакуйовані з Маріуполя поїдуть саме в Україну

Що відомо про центр допомоги

У спеціальному центрі функціонуватиме команда, яка зустрічатиме маріупольців і працюватиме з ними.

Центр міститиме дитячу зону, в якій батьки можуть залишити своїх дітей, поки оформлюватимуть документи. Там будуть адміністратори (які і прийматимуть евакуйованих), лікарі та психологи.

Схожий центр працює у Дніпрі

Наприкінці квітня у Дніпрі відкрили схожий центр підтримки для маріупольців, яких евакуювали. Він працює у міській бібліотеці.

Відомо, що там допомагають відновити документи; знайти рідних, яких депортували в Росію; працевлаштуватися. Також у центрі відбуваються консультації щодо відшкодування знищеного майна та отримання фінансової допомоги.

Окрім цього, в центрі безкоштовно надають ліки, забезпечують харчуванням та засобами гігієни. Евакуйованим надають медичну та психологічну підтримку.

Зауважимо, що у Бердянську маріупольці чекають на евакуацію, однак, як повідомив міський голова Вадим Бойченко, окупанти зривають її.

Актуальна інформація про евакуацію в Запоріжжя

За інформацією кореспондента 24 каналу, приблизно 600 осіб з різних районів змогли проїхати через блокпости ворога і потрапити до Запоріжжя.

Чоловік з Мелітополя приїхав із донькою та сином. Перше, що зробив хлопчик, коли побачив українських військових у Запоріжжі, побіг з ними фотографуватися і обійматися. А дівчинка дістала синьо-жовтий прапор (який у Мелітополі ховала від окупантів), загорнулася в нього і ходила так біля центру приймання переселенців.

Переселенці розповідають, що на тимчасово окупованих територіях перебувати було дуже важко. Є люди, які по 3 – 4 ночі спали у своїх автомобілях – жили у полі, адже на блокпостах не пропускали.

Важливо – з Токмака та Енергодару 3 травня буде евакуація: дивіться відео