Наполягав на обговоренні всіх питань щодо війни, але Лавров гнув свою лінію, – Кулеба
10 березня 2022 , 12:18Читать новость на русском
Дмитро Кулеба розповів, що перемовини із Сергієм Лавровим були не надто результативні. Російський дипломат гнув свою лінію.
Кулеба наполягав, що дилломати можуть обговорювати всі питання щодо війни, але Лавров й далі гнув свою лінію.
Важливо Найкраще, що може зараз зробити Росія – вивести війська з ЧАЕС і ЗАЕС, – Кулеба
Власне, тому й не вдалось домовитись про припинення вогню. Москва не відступає від абсурдних путінських вимог.
Український міністр зауважив, що він приїхав в Туреччину говорити, а Лавров – слухати. У цьому й полягає різниця.
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