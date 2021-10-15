Я не фанат "золотого дощу", – Трамп розповів про реакцію дружини на скандал з повіями у Москві

Дональд Трамп прокоментував звинувачення у свій бік через начебто участь в оргії. Політик також заявив, що його дружина Меланія не вірить у такі чутки.

Видання BuzzFeed у 2017 році повідомило, що під час візиту до Москви Трамп брав участь в оргіях з місцевими повіями. Мовилося, що не обійшлося й без так званого "золотого дощу".

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Під час візиту до Флориди Трамп прокоментував історію.

Я не фанат "золотого дощу". Тому ваша приголомшлива перша леді сказала мені ось що: "Я не вірю в це",

– заявив Трамп.

Скандал з Трампом і повіями: головне

Про пригоди Трампа у Москві видання BuzzFeed розповіло 2017 році.

У матеріалі мовилося що Трамп нібито влаштовував сексуальні шоу у готелі Ritz Carlton. Там зазвичай зупинялися Барак Обама з дружиною Мішель. Їх Трамп ненавидів.

Коли повії прибували до готелю, політик начебто просив влаштовувати їх у номері "золотий дощ".