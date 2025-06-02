"Я не впевнений, що росіяни готові": Зеленський прокоментував зустріч у Стамбулі

Президент Зеленський прокоментував майбутню зустріч делегацій України та Росії у Стамбулі. Глава держави розповів про очікування від цих переговорів.

2 червня Володимир Зеленський прибув до Вільнюсу для участі у саміті країн Бухарестської дев'ятки та Нордичних країн. У коментарі журналістам він оцінив майбутню зустріч делегацій у Стамбулі, передає 24 Канал.

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Що відомо

Політик заявив, що Україна порушуватиме на сьогоднішніх переговорах питання перемир'я та повернення дітей.

Я не впевнений, що росіяни будуть готові до продуктивних зустрічей, але ми завжди повинні розраховувати на певні рішення,

– сказав він.

Президент додав, що для нас дуже важливе безумовне припинення вогню, а також гуманітарні питання щодо повернення викрадених дітей та звільнення ув'язнених, зокрема політичних.

Нагадаємо, що 16 травня у Стамбулі відбулися перші прямі переговори Києва та Москви. Тоді сторони домовилися про обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000", який згодом реалізували упродовж 3 днів. Крім того, сторони мали розробити документи з умовами для припинення вогню. Україна передала свій документ росіянам та союзникам. Водночас Москва цього не зробила. У Кремлі заявили, що представлять свій меморандум безпосередньо на переговорах 2 червня.