Я не збираюсь визнавати навіть 100 мільярдів, які вимагають США, – Зеленський

Україна отримала від США 100 мільярдів доларів допомоги, а не 350, як про це заявляв Дональд Трамп. Ба більше, допомога надавалася як грант, а не борг, який Київ зобов'язаний повернути.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції.

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Скільки Україна отримала фінансової допомоги від США

Володимир Зеленський наголосив, що Україна отримала від США фінансової допомоги у розмірі 100 мільярдів доларів, а не 350, 500 чи 700, як це заявляли раніше. Водночас президент додав, що не збирається визнавати це як борг, адже усі гроші надходили як грант.

Але навіть 100 мільярдів я не готовий визнавати, бо грант – це не борг. Я домовлявся про це з Байденом. Але це і є угода, що це грант. Ми не визнаємо, що це борг,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що питання навіть не у цифрі, а у тому, що Україна не визнає надану фінансову допомогу як борг. Зеленський наголосив, що якщо стояла б умова, що США надавали б Україні допомогу і наголошували, що її потрібно повернути й з прибутком, то це – угода.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США надали Україні близько 350 мільярдів доларів допомоги. Ба більше, він також стверджував, що Україна нібито вже погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкісноземельних мінералів на 500 мільярдів доларів в обмін на військову допомогу.

Втім, Володимир Зеленський наголосив, що ці суми не відповідають дійсності. Він наголосив, що ЄС та США разом надали Україні підтримки у загальному розмірі 200 мільярдів доларів.