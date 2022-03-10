Я не знаю, якою буде ціна перемоги, але наша нація точно переможе, – Єрмак

Попри всі виклики, труднощі та перешкоди і українська влада, і простий народ готові об'єднатися та цілеспрямовано йти до перемоги.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Єрмак про війну проти України

Єрмак зазначив, що більшість українців показали себе із найкращої сторони. І це – ще одне свідчення, що перемога за нами. Він додав, що ми сильніші за всіма показниками: і за духом, і за мужністю, і за розумом. За всім абсолютно.

Я не знаю сьогодні, якою буде ціна нашої перемоги. Я не знаю, як довго нам доведеться її добиватися. Але наша нація точно переможе,

– зазначив Єрмак.

За прогнозами Голови Офісу Президента попереду нас чекає абсолютно інша країна, абсолютно згуртована, без розмов про якісь частини країни.

Я вірю, що Україна заслуговує й обов’язково буде дійсно незалежною ні від кого, сильною і успішною. Не було навіть секунди, коли за ці дні я почав у цьому сумніватися,

– підсумовує він.

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