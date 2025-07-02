Я особисто паузи не бачив навіть, – Буданов про так званий "початок літнього наступу"

Наразі не можна говорити про початок так званого "літнього наступу" Росії, адже бойові дії ніколи не припинялися. На фронті триває безперервна кампанія.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданова, передає 24 Канал.

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Як Буданов прокоментував так званий "літній наступ" Росії

Буданов заявив, що наразі недоречно говорити про новий літній наступ Росії, оскільки воєнна кампанія країни-агресорки не припинялась взагалі.

Він також зазначив, що окупаційні війська не робили перерв на фронті – бойові дії тривають без зупинки, тому йдеться не про початок чогось нового, а про продовження вже існуючої активності.

"Все, що ви бачите – воно на поверхні. Зараз 21 сторіччя – час цифрових технологій, неможливого нічого приховати, в цьому є плюси й мінуси. Все, що ви бачите, те є", – підкреслив Буданов.

До слова, Буданов також зазначив, що Росія не в змозі застосовувати проти України по 400 "Шахедів" щодня. Однак запуск 150 дронів оцінюється як цілком можливий.