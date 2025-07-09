Я подивлюсь, бо це дуже дорого, – Трамп підтвердив, що Україна просила Patriot

Президент США підтвердив, що Україна просила Patriot. Проте Трамп подумає над рішенням через дороговартість систем.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Чи передадуть Україні Patriot

Трамп розглядає можливість відновлення військової допомоги. Так, під час пресконференції він заявив, що Україна просила американські системи ППО.

Україна просила Patriot. Я подивлюсь, бо це дуже дорого,

– заявив Дональд Трамп.

Також американський президент вкотре нагадав, що незадоволений ситуацією в Україні.

Раніше повідомлялось, що постачання військової допомоги призупинили через нібито нестачу запасів у США. Згодом стало відомо, що Трамп розглядає варіанти передачі Україні цих систем Patriot для посилення оборони неба. Повний перелік озброєння адміністрація президента не розголошує.

Крім того, у середу, 9 липня, США поновили постачання зброї Україні. У Держдепі повідомили, що призупинення було частиною стандартного перегляду, а президент Трамп нібито оперативно відновив допомогу після розмови з Зеленським.