Я повернувся з пекла, – перші слова військового, якого звільнили з полону росіян

Український воїн, якого сьогодні повернули з полону, подякував Координаційному штабу за те, що визволили його "з пекла".

7 серпня в Україну повернули ще 22 військовослужбовців, які були в полоні ворога. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував щемливе відео з обміну. На кадрах захисник каже, що перебування там було нестерпним.

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Завдяки нашим хлопцям я повернувся з пекла, з цього полону. Всіх люблю, всіх цілую. Слава Україні,

– сказав військовий.

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Зауважимо, що окрім цього героя, серед звільнених сьогодні оборонців – ще 21 захисник. Найстаршому – 54 роки, а наймолодшому – 23. Бійці брали участь у бойових діях на різних напрямках. Серед них є поранені.

Як зазначили у Координаційному штабі, усі вони пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції. Захисникам нададуть потрібне лікування.

Повернення кожного полоненого є пріоритетом України. Ми з нетерпінням чекаємо, доки на рідну землю повернуться усі, хто захищав нашу землю та наш сон, а зараз опинився у руках ворога.