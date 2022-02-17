Я повинна допомагати, чим можу, – 79-річна українка Константиновська, яка стала зіркою ЗМІ
Джерело:"Цензор Нет"
Валентина Константиновська з Маріуполя стала справжньою зіркою ЗМІ. У віці 79 років жінка вчиться стріляти та збирати-розбирати автомат.
Жінка розповіла, що волонтерством почала займатися разом з донькою. Спершу готували їжу для військових у госпіталі та на фронті.
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Константиновська досі допомагає захисникам. Разом з однодумцями жінка плете захисні сітки та шиє балаклави. До лав територіальної оборони записалася ще восени 2021 року.
Я громадянка своєї країни, я українка, а в українців – ген спротиву, ген свободи, перемоги. Ось з цим я пішла. Я повинна допомагати чим можу,
– розповідає волонтерка.
Жінка не виключає, що колись доведеться постріляти. Бо ж не знає, "як воно складеться".
Константиновська стала зіркою ЗМІ
- Волонтерка, яка вчиться стріляти, стала зіркою світових ЗМІ.
- Іноземні ЗМІ оприлюднили світлини літньої захисниці Маріуполя. Наразі про Константиновську написали: The Times, The Daily Telegraph, Euronews, iROZHLAS, Idependent, Daily Mail, Fanpage, UDN, Khan, Rasmei Kampuchea Daily.
- Активістка Олена Золотарьова розповіла, що "наша Валентина Константиновська "рванула" не тільки український фейсбук, а й світову провідну Quality пресу".
- Золотарьова наголосила: якщо літня маріупольська жінка готується до зустрічі ворога, іншим вже точно соромно панікувати.
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