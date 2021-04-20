Немає такої дефініції, – міністр інформполітики про "українську російську мову"

Глава Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що українська мова рано чи пізно стане основною мовою спілкування в Україні. Разом з тим урядовець закликає не відмовлятись від спадщини, яку подарували вихідці з України.

Про це Ткаченко розповів в інтерв'ю. Серед тих митців, від яких не можна відмовлятись, міністр згадав про письменника Миколу Гоголя та художника Казимира Малевича.

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Треба розділяти вихідців з України та українських діячів

Так, далеко не всі з них ідентифікували себе українцями, тому можемо розділяти вихідців з України та українських діячів мистецтва. Але не згадувати про те, що Чехов захоплювався Україною, що Чайковський родом звідси, було б дивно. Булгаков, само собою,

– зауважив Ткаченко.

Щодо тези про "українську російську" мову, яка прозвучала від прессекретарки президента Володимира Зеленського Юлії Мендель і спричинила скандал, то її Ткаченко не розуміє. Міністр наголосив, що такої дефініції нема. Він вважає, що для ідентифікації українців мова вкрай важлива, проте відштовхувати частину російськомовних патріотів не варто.

Буде ухвалена держпрограма підтримки української мови

Щодо української мови, то вона, наголосив міністр, переважає, проте багато людей у побуті таки використовують російську. Саме тому створюються платформи для безкоштовного вивчення української мови і буде ухвалена програма державної підтримки.

У мене дитина говорить по-українськи вдома, ми всі по-українськи говоримо. Але я помітив нещодавно такий цікавий момент: коли вона переходить на російську, то вже говорить з українським акцентом,

– розповів Ткаченко.

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