Я прийшов сюди, щоб обговорити 3 найважливіші речі, – Кулеба на зустрічі з НАТО
7 квітня 2022 , 10:42Читать новость на русском
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув у Брюссель для обговорення з НАТО питань щодо підтримки України. Кулеба назвав головну мету.
Глава МЗС повідомив, що він зустрівся з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
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Глава МЗС про переговори з НАТО
Дмитро Кулеба заявив, що він прибув на цю зустріч лише задля обговорення 3 найважливіших речей. Йдеться про зброю.
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– наголосив український дипломат.
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