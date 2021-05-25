"Я – редакторка телеграму "Чорна книга Білорусі": у мережі з'явилося відео допиту Софії Сапеги

Софію Сапегу – дівчину Романа Протасевича – 25 травня взяли під варту. Згодом у мережі з'явилося відеозвернення, на якому вона зізналася, що є редакторкою телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі". Цей ресурс публікує особисту інформацію правоохоронців.

На відео дівчина розпочала з представлення, далі зазначила, що є громадянкою Росії, однак проживає у Литві.

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Відеозвернення Софії Сапеги

Сапега розповіла, що 23 травня летіла тим же літаком, що й журналіст Романа Протасевич. А після цього "зізналася" у тому, що є редакторкою одного з опозиційних білоруських телеграм-каналів.

Я – редакторка телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про співробітників міністерства внутрішніх справ,

– зазначила дівчина.

Дивіться відеозвернення Софії Сапеги

Реакція на "зізнання" матері Софії Сапеги

Мама дівчини Анна Дудич розповіла російським ЗМІ, що шокована відео з дочкою.

Я 10 раз переглядаю це відео і не розумію, що вона говорить. Я не розумію взагалі, що відбувається. Яка "Чорна книга", Софіє,

– заявила жінка.

Анна Дудич додала, що або "вона заплуталася, або це сон, або підстава".

До слова, у посольстві Росії в Білорусії додали, що консульський доступ до затриманої їм вдалося отримати.

Затримання Протасевича та Сапеги: що відомо