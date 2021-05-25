"Я – редакторка телеграму "Чорна книга Білорусі": у мережі з'явилося відео допиту Софії Сапеги

Софію Сапегу – дівчину Романа Протасевича – 25 травня взяли під варту. Згодом у мережі з'явилося відеозвернення, на якому вона зізналася, що є редакторкою телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі". Цей ресурс публікує особисту інформацію правоохоронців.
На відео дівчина розпочала з представлення, далі зазначила, що є громадянкою Росії, однак проживає у Литві.
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Відеозвернення Софії Сапеги
Сапега розповіла, що 23 травня летіла тим же літаком, що й журналіст Романа Протасевич. А після цього "зізналася" у тому, що є редакторкою одного з опозиційних білоруських телеграм-каналів.
Я – редакторка телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про співробітників міністерства внутрішніх справ,
– зазначила дівчина.
Дивіться відеозвернення Софії Сапеги
Реакція на "зізнання" матері Софії Сапеги
Мама дівчини Анна Дудич розповіла російським ЗМІ, що шокована відео з дочкою.
Я 10 раз переглядаю це відео і не розумію, що вона говорить. Я не розумію взагалі, що відбувається. Яка "Чорна книга", Софіє,
– заявила жінка.
Анна Дудич додала, що або "вона заплуталася, або це сон, або підстава".
До слова, у посольстві Росії в Білорусії додали, що консульський доступ до затриманої їм вдалося отримати.Зверніть увагу! Раніше адвокат дівчини Олександр Філанович повідомив, що Софії Сапезі обрали запобіжний захід – її на 2 місяці взяли під варту. Наразі дівчина перебуває у СІЗО КДБ.
Затримання Протасевича та Сапеги: що відомо
- 23 травня білоруські диспетчери заявили, що пасажирський літак, який прямував з Афін до Вільнюса, замінували. Через це його посадили в аеропорту Мінська. Там силовики обшукали пасажирів, у результаті журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали, а вибухівки так і не знайшли.
- Мати активіста повідомляла, що він начебто у лікарні у важкому стані. Згодом білоруська влада це спростувала та опублікувала відео, на якому Протасевич говорить, що все добре і насправді він нібито у СІЗО. Однак на обличчі активіста виднілися сліди від побоїв.
- Після затримання журналіста світова спільнота закликала відпустити його та накласти нові санкції на Білорусь. Низка країн світу заборонила авіасполучення з Мінськом, 25 травня Україна теж вдалася до такого кроку.