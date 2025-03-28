Я ще не читав, а депутати вже знають, – Зеленський відреагував на "інсайди" щодо угоди про надра

У мережі нардепи ділилися своїми враженнями про новий варіант угоди про копалини, називаючи його "жахом". Президент Зеленський відреагував на подібні "інсайди".

Він поцікавився, хто із депутатами ділиться такою інформацією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

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"Я ще не читав, а депутати вже знають, що буде в угоді. Цікаво, хто цю інформацію передає", – сказав президент.

Він наголосив, що ознайомиться з угодою лише після роботи над нею юристів. І додав, що не хоче реагувати на кожен меседж, який з'являється в мережі.