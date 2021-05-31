"Я – спільник Протасевича": у Білорусі невідомий повідомив про мінування кількох шкіл

У декілька білоруських шкіл 31 травня надійшли повідомлення про мінування. Невідомий заявляє, що він є спільником затриманого журналіста Романа Протасевича.
Інформація про мінування шкіл прийшла на електронну пошту одразу кількох навчальних закладів по всій території Білорусі.
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Мінування шкіл у Білорусі: що відомо
Сьогодні (31 травня – 24 канал) у міліцію звернулися керівники декількох шкіл, які повідомили про отримання повідомлення щодо закладених вибухових пристроїв,
– заявили у поліції.
Зокрема, відомо про начебто мінування навчальних установ у Мінську, Калинковичах, Сморгоні, Гродненському районі.
На місця виїхали співробітники міліції, вони перевіряють інформацію щодо мінувань.
Мінувальник заявляє про зв'язок з Протасевичем
У телеграм-каналах пишуть, що у тексті повідомлення мінувальник заявляє, що він є спільником затриманого режимом Олександра Лукашенка журналіста Романа Протасевича.
Я – спільник Протасевича, коли прогримить вибух, потрібно звинувачувати тільки Протасевича, саме він заставив мене робити мінування,
– йдеться у заяві.
Також невідомий зазначає, що майбутній вибух "ніяк не пов'язаний із білоруською міліцією та правоохоронними органами загалом".
Затримання Романа Протасевича: що відомо
- 23 травня білоруські диспетчери посадили у Мінську літак, який прямував з Афін у Вільнюс, заявивши, що у ньому вибухівка.
- Тоді затримали засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу, водночас жодної вибухівки на борту не знайшли.
- Згодом Лукашенко назвав журналіста "екстремістом", а дівчину – "його спільницею".
- Після затримання опозиційного блогера в Євросоюзі вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям літати на їхню територію. Україна з 26 травня також припинила пряме авіасполучення з Білоруссю. Крім того, міжнародна спільнота розглядає можливість накладення санкції на режим Лукашенка.