Я цього боюсь, – політтехнолог припустив, чи повернеться Порошенко у велику політику

Петра Порошенка притягнули до відповідальності, підозрюючи у причетності до "вугільної схеми". Така "слава" суттєво зменшує шанси п'ятого президента повернутись до великої політики.

Таку думку у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі висловив політтехнолог Сергій Гайдай. Він наголосив, що багато чого залежить і від Володимира Зеленського.

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"Тотальний програш Зеленського дасть шанс Порошенку. Навіть якщо Зеленський піде шляхом не Порошенка, а Ющенка… Мовляв, великі сподівання, велика любов до лідера, який виглядав класно – але повне невиконання всіх сподівань", – пояснив Гайдай.

Він вважає, що розчарування людей у Зеленському може дати шанс Порошенку.

Я особисто цього дуже боюсь. Вважаю, що некомпетентність Зеленського – значно менша загроза для нас, ніж корумпованість, брехливість і жадібність Порошенка до влади. Я цього боюсь найбільше, – заявив політтехнолог. Сергій Гайдай Політтехнолог

Він оцінив свої відчуття щодо цього питання, як "50% на 50%".

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