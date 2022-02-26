Я тут, ніякої зброї ми не складемо, не вірте фейкам, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вранці 26 лютого звернувся до українців, закликавши їх не вірити фейкам.

"Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі з'явилося багато фейкової інформації, немов я закликаю складати нашу армію та йти в евакуацію.

Значить так, я тут, ніякої зброї ми не складемо, будемо захищати нашу державу. Тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати. Ось і все.

Слава Україні!", – заявив Володимир Зеленський.

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Звернення Володимира Зеленського