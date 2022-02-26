Вам личить наша вишиванка, – Зеленський подякував естонцям за акції підтримки

В Естонії тисячі людей вийшли підтримати Україну у боротьбі з Росією. Володимир Зеленський подякував естонцям за підтримку.

За словами президента, це найбільша демонстрація в історії сучасної Естонії. Він вдячний естонському народові за солідарність у ці складні часи.

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Президент Естонії підтримав народ України

На акції, окрім громадян Естонії, був присутній й очільник держави. Алар Каріс навіть вийшов на вулицю в українській вишивці.

Пане президенте, вам личить наша вишиванка,

– наголосив президент.



Президент Естонії в українській вишиванці / Фото з твітеру Володимира Зеленського

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