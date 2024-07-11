Я у відпустці: екссуддя Верховного суду Князєв прокоментував своє затримання біля кордону

Ввечері 10 липня стало відомо про те, що неподалік кордону виявили екссуддю Верховного суду Всеволода Князєва. Сам колишній посадовець пояснив це тим, що перебував у відпустці.

Зазначається, що прикордонники перевірили у Князєва документи, з’ясували мету перебування, після чого відпустили. Сам екссуддя був на пасажирському кріслі авто.

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Князєв заявив, що був у відпустці

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли, що у Князєва немає паспортів, тому він "навряд чи перетинав кордон". Водночас він має дозвіл пересуватися по Україні. Сам Всеволод Князєв вказав, що на блокпості перевірили документи і попросили проїхати у відділення для ретельнішої перевірки.

Я не заперечував цьому. Після ретельної перевірки документів звʼязалися з НАБУ і зʼясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ. Наразі перебуваю на Закарпатті і планую продовжити відпочинок. За наказом Верховного суду перебуваю у відпустці,

– вказав Князєв в коментарі "Бабелю".

Нещодавно з Князєва зняли електронний браслет. Екссуддя зазначав, що у нього вдома по 6 годин немає світла, що робить міру неефективною. Водночас він скаржився, що має алергію на електронний браслет.

Зазначимо, що у травні 2023 року тогочасного голову Верховного Суду Всеволода Князєва викрили на хабарі у 2,7 мільйона доларів.