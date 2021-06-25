Президент не хоче полишити позицію, – Разумков про можливі дострокові вибори

Дмитро Разумков впевнений, що немає зараз підстав для проведення дострокових виборів президента. Спікер наголосив, Зеленський не має наміру полишати політику.

Про це спікер повідомив під час пресконференції під стінами Верховної Ради 25 червня. У проведенні зараз дострокових виборів президента зараз логіки нема, каже Разумков.

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У президента є багато часу, щоб працювати далі, – Разумков

Я впевнений, що президент не хоче зараз полишати свлю позицію, адже дуже багато не зроблено. Лише половина терміну пройшла, в нього є багато часу, щоб працювати далі,

– зауважив Разумков.

Спікер наголосив, що є кілька можливих причин для проведення дострокових виборів:

стан здоров'я;

смерть;

імпічмент або відставка.

Жоден з цих аспектів не відповідає дійсності, зазначив Разумков.

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Я не читаю Подоляка, – Разумков

Спікер наголосив, що у разі дострокового припинення повноважень Зеленський не зможе знову балотуватись. Щодо власної відставки з посади голови Ради, то цього Разумков робити не збирається, попри всі чутки.

Я не читаю Подоляка (радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк – 24 канал). Це перше. Друге – я не збираюся у відставку. Тому не розганяю такі чутки, не роблю і не планую,

– сказав Разумков.

Зазначимо, що саме Подоляк раніше казав, що інформація про можливу заміну Разумкова на Стефанчука надходить від оточення чинного спікера.

Зеленський ще не вирішив, чи йтиме на другий термін

Зазначимо, що під час інтерв'ю Володимир Зеленський повідомив, що ще не може однозначно сказати, що йде на другий президентський термін. Мовляв, рішення – за народом. Проте глава держави наголосив, що не хоче, аби обіцянки залишались невиконаними.