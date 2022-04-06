Я вважаю їх нацистами, – Зеленський розкритикував Росію за ставлення до її ж солдатів

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю турецькому каналу сказав, що вважає російських військових нацистами, та розкритикував Росію за ставлення до своїх же солдатів.

Він попросив звернути увагу на те, як військові Росії відносяться до своїх ще побратимів, які поранені або загинули.

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Вони не забрали трупи і поранених. Вони їх не ховали. Вони – бігли, знімаючи з них взуття, годинники, все, що на них було. Це ж їхні брати і сестри, як вони кажуть. З якими ще вчора вони воювали проти нас. А сьогодні забирають усе, що в них було,

– сказав Зеленський.

Він розповів, що ті поранені російські військові, які залишались на дорогах, отримували допомогу від українських лікарів у наших лікарнях. Він пригадав, що під час візиту до однієї з лікарень, в яку прибув для того, аби нагородити наших захисників, був і російський десантник у реанімації. Там українські лікарі боролись за його життя.

Це показує відношення Росії до будь-чого людського в цілому. Вони прийшли до нас знищити, як нацисти, і так само вони ставляться до своїх людей, яких тут залишили гнити в землі,

– додав Зеленський.

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