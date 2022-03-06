Я зроблю все можливе, щоб зупинити їх, – Арахамія про те, як дитиною тікав з Грузії через війну

Керівник президентської фракції в парламенті Давид Арахамія розповів, що війна проти Росія – дуже особиста для нього. Російський ворог вже вдруге посягає на те, що цінне для українського депутата.

У 12 років я не міг відбиватися, а зараз – у 42 я обов’язково дам відсіч

Арахамія розповів, що у 12 років був змушений з батьками тікати з рідної землі через війну в Абхазії. Тоді російські війська також здійснили вторгнення.

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Це божевілля, коли мені було 12 років, я змушений був покинути свою країну і втекти тільки тому, що російські солдати вторглися у мою країну,

– сказав депутат.

Він розповів, що виріс в Україні, де побудував власний бізнес і створив сім'ю. За словами Арахамії, тепер, коли йому 42 роки, а не 12 – він обов'язково дасть відсіч росіянам.

"Я був сильний в Україні. І тут те саме відбувається, ті самі люди. Для мене це дуже особисте. У 12 років я не міг відбиватися, а зараз – у 42 я обов’язково дам відсіч і зроблю все можливе, щоб зупинити їх", – зазначив депутат.

Зауважимо, що Арахамія входить до делегації України, яка бере участь у переговорах з російськими окупантами щодо припинення війни.

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