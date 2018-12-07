"Я голодний до бою і готовий повернутися на ринг": Ломаченко зустрівся з Педрасою

Український боксер Василь Ломаченко офіційно зустрівся з суперником Хосе Педрасою. Українець та пуерториканець провели дуель поглядів на прес-конференції.

Боксери відповіли на запитання перед боєм за об'єднання чемпіонських поясів WBA i WBO в легкій вазі.

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"Абсолютне чемпіонство – це моя мрія, моя мета. Після цього бою, сподіваюся, мрія стане трохи ближчою", – наголосив Чемпіон світу за версією WBA Василь Ломаченко.



Василь Ломаченко

Завадити Василю Ломаченку може тривала перерва між боями у більш, ніж півроку, через травму. Українець навіть потребував операції на плечі. Однак, наш боксер запевнив, що використає це на свою користь.

Я чудово себе почуваю, відпочив. Тепер я голодний до боксу і готовий повернутися в ринг у суботу,

– сказав Ломаченко.

Також деякі шанувальники боксу очікують, що Хосе Педрасі вдасться довершити справу Хорхе Лінареса. Останній зумів відправити українця в нокдаун. На що Василь відповів жартом: "Побачимо. Залишилося почекати всього пару днів, а там буде видно".

Однак, пуерториканський чемпіон за версією WBO Хосе Педраса серйозно підготувався до бою і добре вивчив Василя Ломаченка.

Потрібно остерігатися бічних зміщень і аперкотів по корпусу. Його специфічні комбінації вражають і нокаутують його суперників найбільше. Його аперкот по корпусу смертельний. У той же час потрібно не давати йому рухатися навкруги і зміщуватися в бік. Необхідно просто тримати його на дистанції. Тоді він не зможе використовувати свою роботу ніг і йому доведеться змінити ритм,

– відповів Хосе Педраса.



Хосе Педраса

Нагадаємо, Василь Ломаченко і Хосе Педраса зустрінуться в ринзі в ніч з 8-го на 9-те грудня. Бій же відбудеться в культовому "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку, де українець провів останні два свої поєдинки.

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