Марія Яремчук пояснила, чому вирішила змінити сценічне ім'я

Українська співачка Марія Яремчук розповіла, що вона не припиняє кар'єру співачки, проте змінить стиль і буде співати з іншим сценічним ім'ям.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Марія Яремчук хоче завершити вокальну кар'єру, однак співачка пояснила, що мова йде лише про зміну сценічного ім'я. Про це виконавиця розповіла в програмі DROZDOV на телеканалі ZIK.

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Марія Яремчук

Марія Яремчук наголосила, що вона буде співати, але бере тайм-аут, і закриває проект "Марія Яремчук", хоча таке рішення далося їй важко, проте воно є обдуманим.

Не бачу змісту співати ту музику, яку я співала, носити те ім'я, яке я носила. Це мабуть складно залишати надбання, бо воно є великим. Якби до нього не ставитись – всі ці пісні, всі кліпи. Це все, що є – це багато і сказати цьому папа і розрушити – це важко і я боялася цього. Я готувалася до цього рішення цілий рік. Воно не є імпульсивне. Це не емоція, а свідоме рішення,

– розповіла співачка.

Співачка також розповіла, що вона психологічно здорова людина, але коли виходила на сцену, то в неї починалися панічні атаки. Марія Яремчук зверталася до багатьох психоаналітиків, але вони не змогли їй пояснити причину внутрішнього дискомфорту.

"Я не соромлюця цього сказати. Були випадки, коли я взагалі не змогла вийти на сцену. Для мене це дуже дивно, бо я завжди рвалася на сцену, а потім кожен вихід на сцену став як маленька смерть – особиста Голгофа, коли німіє тіло і тобі хочеться тікати, а твоя команда тебе випирає на сцену", – зазначила Яремчук.

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Виконавиця зазначила, що вона усвідомила, що та Марія Яремчук, якою її бачать не екрані – це взагалі не та людина, якою вона є.

"Коли мене оголошують як Марія Яремчук, я одразу починаю себе вести неприродньо, навіть трохи по-ідіотськи. Я наробила багато помилок, і зараз я розумію, що це був етап – відділення від великого ім'я мого батька. Я пишаюся тим, чия я є дитина, бо мій тато не був просто співак. Це була особистість. Він ніс світло в маси, був інструментом в руках Божих", – наголосила співачка.



Марія Яремчук

Виконавиця розповіла, що після кліпу "Ти в мені є" на Балі вона зрозуміла, що не отримує задоволення від того, що робить, як це було колись в дитинстві. Також співачка розповіла, що, коли 18-річною потрапила у шоу-бізнес, то почала відчувати великий тиск і критику і була до цього неготова.

Дивіться кліп Марія Яремчук – "Ти в мені є":

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"Я приймала її близько до серця і думала, що я справді якась не така. І тоді почався мій внутрішній спротив", – наголосила співачка.

Марія Яремчук закцентувала, що вона є глибшою особистістю, ніж може видатися, хоча водночас зазначила, що вона не хоче нічого нікому демонструвати.

Я не хочу показувати, що я крута. Я вже напоказувалася. Всі ці оголені фотозйомки. Це все був спротив, щоб відділитися від татового імені і я робила це підсвідомо. Можливо я здавалася зверхньою і впевненою, але в душі це був такий собі переляканий кролик,

– розповіла виконавиця.

Після одного з випадків, коли співачці було важко вийти на сцену, вона поїхала в Карпати, і в тишині намагалася все обдумати і зрозуміла, що заробляння грошей популярністю в шоу-бізнесі не приносить їй задоволення, натомість лише пустоту.

"Це, як жити з некоханим, як не любити. Я покаялася, що я не намагалася працювати, щоб показати свій талант, натомість хотіла досягнути галочок в шоу-бізнесі – пісні на радіо, популярність, гроші. Але гроші це не ціль. І коли я покаялася перед Богом, з підсвідомості почала литися музика. Я писала пісні кожні 5 хвилин. Деякі пісні мені снилися. Я написала 30 пісень за тиждень. Але це зовсім інша музика, ніж та яка була. Знайомі, яким я показувала тексти, кажуть, що вони їм нагадують юну Ліну Костенко. Щодо жанру музики я ще думаю, але скоріш за все це буде рок", – наголосила співачка.

Хто така Марія Яремчук? Українська співачка є донькою легендарного співака Назарія Яремчука. Вперше Україна дізналась про вокальні здібності артистки у 2012 році, коли вона дебютувала на проекті "Голос країни". Відтоді Марія взяла участь у престижних міжнародних конкурсах, де представляла Україну. Зокрема, на "Новій хвилі" зірка посіла 3 місце, а на Євробаченні 2014 – 6 місце.