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Я не просив грошей у доньки, – батько Меган Маркл розповів, на чиї кошти лікувався

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Томас Маркл розповів на чиї кошти лікувався
Томас Маркл розповів на чиї кошти лікувався / Фото з відкритих джеред

Батько Меган Маркл, який не був присутнім на королівському весіллі доньки і принца Гаррі, спростував повідомлення про те, що він просив у дочки перед весіллям гроші на лікування.

За словами Томаса Маркл, західні ЗМІ наголошували, що операцію на серце Томасу оплатила королівська сім'я. Таку заяву він озвучив після одужання, повідомляє Daily.Mail.

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Чоловік спростовує цю інформацію і ствержує, що усе лікування він сплатив самотужки. На його думку, у Британії про це промовчали, щоб уникнути обурення народу.

Томас Маркл зазначає, що жодних грошей від доньки йому не потрібно, адже він платить податки, і має рахунок в Пенсійному фонді Британії, за гроші з якого і була проведена операція.

Нагадаємо, напередодні королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл західні ЗМІ подейкували, що батько Меган не буде присутнім на події через скандал навколо "фейкових" фотографій, на яких він начебто вчить історію британських монархів та робить заміри одягу

Варто знати, що після скандалу з фотографіями Томас Маркл переніс серцевий напад, а згодом – і важку операцію. Батько нареченої все ще скаржився на сильний біль у грудях і побоявся за своє здоров’я, тому був змушений відмовитись від приїзду у королівський двір.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Великобританія
Джерело: 24 Канал
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