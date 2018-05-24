12:33
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 17°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Я не здивуюся, якщо він поїде в "ДНР": Приходько висловилася про Козловського

2095 Читать новость на русском
Анастасія Приходько висловилася про Козловського
Анастасія Приходько висловилася про Козловського / Фото з відкритих джерел

Відома українська співачка Анастасія Приходько прокоментувала виступ українського виконавця Віталія Козловського у Москві на 9 травня.

Свою думку стосовно Віталія Козловського співачка висловила у інтерв’ю "Цензор. НЕТ".

Читайте також: В Одесі скасували концерт Козловського


Анастасія Приходько

"Чому звання "Заслужений артист" можуть носити і нормальні, порядні люди, і ті, хто їздять і показують, як можна зраджувати свою Батьківщину?", – обурилася зірка.

Також співачка висловилась з приводу пояснення самого Козловського, який нібито виступав у Росії на прохання ветеранів.

"У нас всі проблеми і походять від таких показових виступів. Росія – це країна, яка напала на нас, через яку в Україні всі проблеми, через яку у нас всі біди. Ми поховали 10 000 чоловік. Невже це варто того? Але у кожного, напевно, свій градус поведінки і міра людяності. Я не знаю. Але невже ні для кого не була показовою фотографія з Нелею Штепою? Хіба не були показовими його заяви про те, що він не знає, хто на кого напав? А тут він ще й на 9 травня до Москви їде. Дивно, що георгіївської стрічки ще у нього не було. Вітаємо ветеранів? Але суть же не в ветеранах! Суть в країні", – зауважила виконавиця.

Виконавиця також додала, що не розуміє артистів, які їдуть в Росію заради шанувальників.

"У мене теж є шанувальники в Росії. Але як я можу собі це дозволити? Я сама з собою потім жити не зможу. І це ніколи нічим не виправиш. Будеш жити з цим до кінця своїх днів. У Козловського вже у Львові скасували концерт. Все, він перекреслив собі все. Війна закінчиться – і зі зрадниками ще будуть розбиратися", –сказала співачка. 

Приходько вважає, що тепер потрібно не давати йому можливості виступати в Україні, бо вважає його пропагандистом.

"Козловський – особа пропаганди. Я не здивуюся, якщо він поїде в "ДНР" і теж скаже, що треба підтримати когось. Мовляв, там же ж наші люди теж ", – зауважила Приходько.

Нагадаємо, після скандального виступу Віталія Козловського у Москві 9 травня, активісти радикальних організацій заявили, що не дадуть провести концерти співака в українських містах. Сам виконавець заявив, що не вважає свій виступ у Росії зрадою і не боїться цькування, адже він просував там "українську ідею і нашу правду простим людям".

Теги: LifeStyle Анастасія Приходько Віталій Козловський Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Креативный класс – спасатели Украины?
сьогодні, 12:00 Креативный класс – спасатели Украины?
Андрій Доценко 384
Від Москви до Нью-Йорка: скільки закордонної нерухомості задекларували нардепи
сьогодні, 12:26 Від Москви до Нью-Йорка: скільки закордонної нерухомості задекларували нардепи
44
Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
сьогодні, 08:45 Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
Ілля Кенігштейн 3528
Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
23 травня, 22:54 Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
Євген Назаренко 1577
Що означає зміна риторики Тимошенко
23 травня, 21:51 Що означає зміна риторики Тимошенко
Микола Давидюк 7236
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук