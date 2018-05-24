Я не здивуюся, якщо він поїде в "ДНР": Приходько висловилася про Козловського

Відома українська співачка Анастасія Приходько прокоментувала виступ українського виконавця Віталія Козловського у Москві на 9 травня.

Свою думку стосовно Віталія Козловського співачка висловила у інтерв’ю "Цензор. НЕТ".

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Анастасія Приходько

"Чому звання "Заслужений артист" можуть носити і нормальні, порядні люди, і ті, хто їздять і показують, як можна зраджувати свою Батьківщину?", – обурилася зірка.

Також співачка висловилась з приводу пояснення самого Козловського, який нібито виступав у Росії на прохання ветеранів.

"У нас всі проблеми і походять від таких показових виступів. Росія – це країна, яка напала на нас, через яку в Україні всі проблеми, через яку у нас всі біди. Ми поховали 10 000 чоловік. Невже це варто того? Але у кожного, напевно, свій градус поведінки і міра людяності. Я не знаю. Але невже ні для кого не була показовою фотографія з Нелею Штепою? Хіба не були показовими його заяви про те, що він не знає, хто на кого напав? А тут він ще й на 9 травня до Москви їде. Дивно, що георгіївської стрічки ще у нього не було. Вітаємо ветеранів? Але суть же не в ветеранах! Суть в країні", – зауважила виконавиця.

Виконавиця також додала, що не розуміє артистів, які їдуть в Росію заради шанувальників.

"У мене теж є шанувальники в Росії. Але як я можу собі це дозволити? Я сама з собою потім жити не зможу. І це ніколи нічим не виправиш. Будеш жити з цим до кінця своїх днів. У Козловського вже у Львові скасували концерт. Все, він перекреслив собі все. Війна закінчиться – і зі зрадниками ще будуть розбиратися", –сказала співачка.

Приходько вважає, що тепер потрібно не давати йому можливості виступати в Україні, бо вважає його пропагандистом.

"Козловський – особа пропаганди. Я не здивуюся, якщо він поїде в "ДНР" і теж скаже, що треба підтримати когось. Мовляв, там же ж наші люди теж ", – зауважила Приходько.

Нагадаємо, після скандального виступу Віталія Козловського у Москві 9 травня, активісти радикальних організацій заявили, що не дадуть провести концерти співака в українських містах. Сам виконавець заявив, що не вважає свій виступ у Росії зрадою і не боїться цькування, адже він просував там "українську ідею і нашу правду простим людям".