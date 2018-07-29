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Я прийшла вчасно, а тут Слава, – Джамала поділилась історією про зустріч з Вакарчуком

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Джамала зустрілась з Святославом Вакарчуком
Джамала зустрілась з Святославом Вакарчуком / Фото із соцмереж

Українська співачка Джамала показала чарівні фото з фронтменом гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком та розповіла деталі їхньої несподіваної зустрічі.

Після народження сина Еміра-Рахмана Джамала вирішила не припиняти вокальної кар'єри, а поєднувати материнські обов'язки з творчістю. Наразі хлопчику виповнилось 4 місяці, а співачка не тільки встигає брати участь у шоу, але й записувати нові пісні.

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Під час чергового візиту на студію звукозапису Джамала стикнулась зі своїм колегою в шоу-бізнесі – Святославом Вакарчуком. У Stories артистка показала кумедні кадри несподіваної зустрічі.

Я прийшла вчасно співати, а тут знаєте, хто записує вокал? Славко. Ну то почекаю,
– розповіла вона. 

Згодом разом із Святославом Вакарчуком зірка записала окреме відео. Фронтмен гурту "Океан Ельзи" перепросив за те, що змусив Джамалу чекати на запис вокалу та кумедно скуштував банан. Зустріч відбулась дуже теплою, про що свідчать спільні фото артистів. 

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

На сторінці гурту "Океан Ельзи" теж з'явилась інформація про зустріч Джамали та Святослава Вакарчука. Вокаліст підкреслив, що вихідних артисти зовсім не мають. 

"Літо у музикантів не лише фестивалі, а ще й робота в студії та зустріч з друзями там же", – поділився враженнями від зустрічі Святослав Вакарчук. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Джамала Святослав Вакарчук Музика
Джерело: 24 Канал
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