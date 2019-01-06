Я розчарована в собі, – Цуренко про поразку у фіналі

Українська тенісистка Леся Цуренко прокоментувала фінальний поєдинок на престижному турнірі в австралійському Брісбені. Українка грала проти чешки Кароліни Плішкової.

29-річна Українка, яка з понеділка займатиме 24 сходинку в рейтингу WTA, заявила, що задоволена тим, як вона грала на турнірі.

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"Я розчарована в собі, але в цілому я задоволена тим, як я грала... Але це тільки перший фінал серії Premier для мене. Так що я сподіваюся, що наступний буде більш успішним. Я майже зробила це", – сказала Цуренко журналістам після гри.

Нагадаємо, що Цуренко у фіналі програла в драматичній грі 8 ракетці світу чешці Кароліні Плішковій з рахунком 1:2 (6:4, 5:7, 2:6).