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      Я розчарована в собі, – Цуренко про поразку у фіналі

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      Цуренко прокоментувала поразку у фіналі
      Цуренко прокоментувала поразку у фіналі / twitter.com/brisbanetennis

      Українська тенісистка Леся Цуренко прокоментувала фінальний поєдинок на престижному турнірі в австралійському Брісбені. Українка грала проти чешки Кароліни Плішкової.

      29-річна Українка, яка з понеділка займатиме 24 сходинку в рейтингу WTA, заявила, що задоволена тим, як вона грала на турнірі.

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      "Я розчарована в собі, але в цілому я задоволена тим, як я грала... Але це тільки перший фінал серії Premier для мене. Так що я сподіваюся, що наступний буде більш успішним. Я майже зробила це", – сказала Цуренко журналістам після гри.

      Нагадаємо, що Цуренко у фіналі програла в драматичній грі 8 ракетці світу чешці Кароліні Плішковій з рахунком 1:2 (6:4, 5:7, 2:6).

      Теги: Спорт Теніс Леся Цуренко
      Джерело: 24 Канал
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