16:51
28 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 7°C
  • вівторок
    25°C 14°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Я скучив за російською публікою: соліст Бумбоксу розповів про російських слухачів

525 Читать новость на русском
Виступ гурту Бумбокс
Виступ гурту Бумбокс / Фото з відкритих джерел

Андрій Хливнюк, соліст українського гурту Бумбокс, розповів, що сумує за своїми шанувальниками в Росії, і що став заручником власної совісті.

Фронтмен популярного українського колективу "Бумбокс" Андрій Хливнюк зізнався, що сумує за своїх російських слухачів. Про це він розповів в інтерв'ю Styler РБК.

Читайте також: "Зачарований Винник": співак розповів, як озвучив принца у мультфільмі


Андрій Хливнюк

"Я дуже скучив за своєю російською публікою. Дуже скучив, аж до сверблячки в кістках! Я так скучив за своїми людям там!", – зазначив він.

"І мені так прикро, що між нашими країнами йде війна. Мені прикро, що я фактично став заручником своєї ж совісті, заручником кривавих дій узурпаторів влади в Росії. Так сталося, але я дуже сумую за тими, кого я там знав і кого дуже люблю зараз ", –підкреслив Хливнюк.

Нагадаємо, Андрій Хливнюк відмовився від російської аудиторії і не вважає це геройством.

Теги: LifeStyle Музика Бумбокс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук