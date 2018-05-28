Я скучив за російською публікою: соліст Бумбоксу розповів про російських слухачів

Андрій Хливнюк, соліст українського гурту Бумбокс, розповів, що сумує за своїми шанувальниками в Росії, і що став заручником власної совісті.

Фронтмен популярного українського колективу "Бумбокс" Андрій Хливнюк зізнався, що сумує за своїх російських слухачів. Про це він розповів в інтерв'ю Styler РБК.

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Андрій Хливнюк

"Я дуже скучив за своєю російською публікою. Дуже скучив, аж до сверблячки в кістках! Я так скучив за своїми людям там!", – зазначив він.

"І мені так прикро, що між нашими країнами йде війна. Мені прикро, що я фактично став заручником своєї ж совісті, заручником кривавих дій узурпаторів влади в Росії. Так сталося, але я дуже сумую за тими, кого я там знав і кого дуже люблю зараз ", –підкреслив Хливнюк.

Нагадаємо, Андрій Хливнюк відмовився від російської аудиторії і не вважає це геройством.