Загроза є постійно, – президент "Енергоатому" оцінив імовірність ядерної катастрофи на ЗАЕС

Президент "Енергоатому" Петро Котін висловився щодо можливої катастрофи на Запорізькій АЕС, яку продовжують окуповувати росіяни. За його словами, ядерна загроза на станції лишається постійно.

Він також зазначив, що після підриву Каховської ГЕС доволі складно прогнозувати, що можуть вчинити загарбники. Крім того, росіяни не припиняють заміновувати саму станцію.

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В "Енергоатомі" висловилися щодо можливої катастрофи на ЗАЕС

Котів зазначив, що внаслідок підривної діяльності російських військових, ймовірність вибуху на Запорізькій АЕС – лишається високою. Президент "Енергоатому" підкреслив, що російська армія здатна на все.

Вона (загроза вибуху – 24 Канал) є постійно. Росіяни можуть зробити будь-що, що може призвести до ядерної катастрофи,

– наголосив він.

Однак Котів зауважив, що безпосередньо зараз загрози підриву ЗАЕС – немає. За його словами, така ситуація зберігатиметься, якщо не буде жодних додаткових дій з боку окупантів.

Чи можливо підірвати ставок-охолоджувач ЗАЕС

Президент "Енергоатому" зазначив, що охолодження реакторів станції наразі забезпечує ставок-охолоджувач, який росіяни замінували. Однак підірвати цю водойму буде доволі складно.

"Там є запірна шандора – вертикальні ворота, як на шлюзах для перекриття води. Їх можна просто відкрити та злити воду, але якщо навіть підірвати, то в ставку залишиться "мертвий" рівень води – 12,8 метра", – розповів Котів.

Він також додав, що вся вода зі ставка не зможе вийти. Попри це, вона може сама здренувати через землю, однак в такому випадку для спустошення басейну теоретично знадобляться кілька років.

Наостанок президент "Енергоатому" сказав, що існує ще багато способів як зашкодити самій станції, крім підриву ставка-охолоджувача. Також він наголосив, що на станції дуже багато ядерного матеріалу, який може спровокувати катастрофу на ЗАЕС.

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