"Ним керує не страх смерті": чому Путін не використає ядерну зброю

В Кремлі періодично погрожують застосуванням ядерної зброї. Зараз подібні заяви пов'язані з побоюванням Росії, що Україна отримає дозвіл на завдання ударів далекобійною західною зброєю по її території. Однак Путін навряд чи прагне до саморуйнування.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив американський адвокат Ед Стір, назвавши російського диктатора психопатом. З його слів, очільник Кремля не параноїк в буквальному сенсі.

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Путін тверезо оцінює ситуацію

Зі слів американського адвоката, параноя породжується страхом, але психопати не відчувають такий страх, як звичайні люди. Сприйняття реальності психопатом абсолютно ясне і краще ніж в інших, бо воно не затьмарене емоціями.

Путін робить розрахунки. Ним керує не страх смерті. Путін оцінює ситуацію та розуміє, що йому загрожує велика небезпека, не через страх перед нею, а виходячи з того, що він вважає цю ситуацію реальною,

– озвучив Стір.

Експерт наголосив, що Путін прекрасно усвідомлює, що є люди, в тому числі росіяни дисиденти, які скористалися б можливістю його вбити. З його слів, він дивиться на людей своїми очима й оцінює, наскільки безжальним він був би, якби був по той бік і приписує ці характеристики людям, з якими має справу.

"Він не знає, коли ракета може впасти на будівлю, в якій він перебуває. Путін – психопат, як і сотні людей, з якими я мав справу протягом багатьох років. Підірвати світ, почавши ядерну війну – це не те, що психопат зазвичай робить. Тому що психопат розуміє, що він не зможе це зупинити. Є межі, в яких діють психопати. Важливо розуміти, які в них цілі. У випадку з Путіним, його мета – не знищити Росію, а розширити її та стати царем", – вважає Стір.

Нещодавно у Криму помітили військовий транспорт "ядерного" управління міноборони Росії, що може бути частиною спроби Кремля зірвати надання Україні права використовувати далекобійну зброю. Путін заговорив про можливу зміну ядерної доктрини Росії, а експрезидент Росії Медведєв вкотре намагається лякати Захід гучними заявами, що "терпінню приходить кінець" і тоді утвориться "гігантська сіра розплавлена ​​пляма".