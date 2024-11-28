Ядерна зброя: позиція США щодо України залишається незмінною, – Newsweek

У Білому домі виступили проти передачі Україні ядерної зброї. Там закликали зосередитися на дипломатичних і оборонних засобах.

США чітко заявили, що Україна не отримає ядерної зброї в рамках міжнародної підтримки. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Newsweek.

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Що сказали США щодо постачання ядерної зброї Україні

У Білому домі наголосили, що допомога Києву зосереджена на постачанні звичайного озброєння та інших ресурсів для протистояння російській агресії.

Зверніть увагу! З моменту початку повномасштабного вторгнення Росія неодноразово використовувала ядерну риторику для тиску на Захід. Зокрема, у вересні Владімір Путін відкрито говорив про можливість використання тактичних ядерних боєголовок у разі загрози з боку НАТО або України.

За оцінками експертів, російські міжконтинентальні ракети, такі як Р-36М2 ("Сатана"), мають величезний радіус ураження. Якщо така ракета буде застосована, наслідки можуть бути катастрофічними: від повного знищення території у радіусі кількох десятків кілометрів до важких уражень людей і будівель у радіусі тисячі миль.

Водночас у США вважають, що заява Путіна про використання ядерної зброї має радше характер залякування, ніж реальну загрозу. Проте Вашингтон закликає зберігати пильність і наголошує на недопущенні ескалації ядерного конфлікту.

Заяви Путіна щодо надання ядерної зброї Україні