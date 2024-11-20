Ми не повинні дати себе залякати, – Бербок відреагувала на нову ядерну доктрину Путіна

Владімір Путін 19 листопада ухвалив нову ядерну доктрину Росії. У МЗС Німеччини відреагували на таке рішення російського президента.

Президент Росії Володимир Путін намагається налякати західні країни своїм рішенням про оновлення ядерної доктрини. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після засідання "Веймарського трикутника" у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Не можна піддаватись погрозам

Ми не повинні дати себе залякати,

– наголосила Бербок.

Очільниця німецької дипломатії заявила, що Путін почав грати із побоюваннями Заходу не 1000 днів тому, розпочавши повномасштабну війну, а ще у 2014 році. Бербок визнала, що раніше федеральний уряд Німеччини не прислухався до партнерів з Центрально-східної частини Європи.

"І якщо йдеться про "Північний потік-2", ми допустилися фатальної помилки, що піддалися погрозам або неправдивим обіцянкам. А після 24 лютого (2022 року – 24 Канал) федеральний уряд сказав, що не повторить цієї помилки вдруге. Тому ми разом і вже 1000 днів співпрацюємо як європейці. І саме для того ми тут, як найсильніші європейські держави", – сказала міністерка закордонних справ Німеччини.

Бербок зазначила, що Німеччина продовжить підтримувати України, поки Путін не виведе російські війська з української території. Вона зазначила, що Росія також застосовує гібридні атаки й проти самої Німеччини – кібератаки, шпигунство за критично важливою інфраструктурою. Міністерка вірить, що пошкоджений кабель у Балтійському морі теж не може бути збігом обставин.

"Ми повинні щоденно доносити нашому суспільству, що Путін атакує не тільки Україну, а загалом європейську демократію і ми повинні щоденно боротися за цю європейську демократію, захищаючи і Україну, і нашу критичну інфраструктуру в Європі", — пояснила Бербок.