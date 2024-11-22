Головний закордонний ворог Путіна назвав причину, чому ядерна війна неможлива

Владімір Путін змінив ядерну доктрину. Вона передбачає, що будь-яка атака неядерної держави, яку підтримала ядерна держава, розглядатиметься як спільний напад на Росію.

Судячи з цього, навіть удар балістичною ракетою з боку неядерної країни може спровокувати ядерну відповідь Кремля. Як зауважив 24 Каналу гендиректор Hermitage Capital Management, закордонний ворог Путіна номер 1 Вільям Браудер, вже минуло кілька днів відколи американські ракети ATACMS уразили російські цілі.

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Чому Путін не наважиться на удар

Вільям Браудер підкреслив, що поки погрози Путіна є лише словами. Після зміни ядерної доктрини ніякого ядерного апокаліпсиса не відбулося. Тому ми побачили лише "брязкання ядерною зброєю".

Пригадуєте, Путін погрожував ядерною війною у багатьох випадках, пояснюючи це іншими вигаданими "червоними лініями". Я вважаю, що треба просто рухатися далі. Ми повинні ігнорувати його розмови,

– наголосив Вільям Браудер.

Важливо продовжувати боротьбу за Україну, а це передбачає атаки на російські склади боєприпасів, військові бази, всі місця, звідки окупанти можуть завдавати ударів.

Російський шантаж досить довго стримував Захід від рішучих кроків. На жаль, він досі працює. Ніхто не хоче ядерної війни. Але тут варто згадати, що Путін вже погрожував ядерним ударом у випадку передачі Україні винищувачів F-16. Їх надали ще в серпні 2024 року, але нічого не відбулося.

Путін стільки разів погрожував ядерною війною, що цьому вже мало хто вірить. Є причина, чому ядерної війни не сталося у минулому. Це те, що ми називаємо взаємно гарантованим знищенням. Я не думаю, що Путін хоче знищити себе,

– сказав Вільям Браудер.

Захід не починає ядерну війну й Росія також не повинна цього робити. Навіть її союзники, такі як Індія та Китай виступають проти цього.

Нагадаємо, Владімір Путін затвердив нову ядерну доктрину 19 листопада 2024 року. У ній доповнили перелік загроз, у випадку яких Росія може використати ядерну зброю. Диктатор цинічно заявив, що ядерний удар – це вимушений крок, а Москва нібито прагне зменшення ядерної загрози.