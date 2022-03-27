Ядерна угода з Іраном – справа "лічених днів" – Боррель

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель 26 березня заявив, що укладення іранської ядерної угоди є "питанням лічених днів".

Координатор від ЄС Енріке Мора, відповідальний за нагляд за переговорами з Іраном, повинен був прибути до Тегерану вже у вечорі 26 березня.

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Про це Боррель розповів під час форуму в Досі, в Катарі.

Ми дуже близькі до цього (укладання іранської ядерної угоди – 24 канал), але є ще деякі невирішені питання,

– сказав журналістам Жозеп Боррель.

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