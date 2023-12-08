"Люди-кнопки": журналісти з'ясували, хто носить за Путіним "ядерну валізку"

Валізу з набором кодів для запуску ядерних ракет, так звану "ядерну валізку" за російським диктатором Володимиром Путіним носять два офіцери служби безпеки.

Про це йдеться у матеріалі російського видання Проект. Зазначається, що офіцери постійно супроводжували Путіна принаймні до 2019 року.

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Цими особами є моряки, капітани першого рангу Дмитро Шумейко та Володимир Полещук. У телефонних книжках колеги записують їх як "Діма-кнопка" та "Кнопка".

Журналісти назвали також імена ще кількох охоронців Путіна та лікарів, які супроводжують його в поїздках. Це: Сергій Москаленко, Андрій Неронов, Олександр Купріянов, Герман Широков, Михайло Богданов, Андрій Анненков, Микита Біленький, Володимир Тимофєєв, Андрій Ластовецький, Максим Степанов, Євген Головков, Антон Мішенін та голова Служби безпеки президента з 2015 року Олексій Рубіжний.

Зарплата Андрія Неронова у 2021 році становила близько 150 тисяч рублів на місяць

Чи є все ще у Путіна манія щодо карантину

. "Ядерна валізка" – це умовна назва для валізи з нібито набором кодів для запуску ядерних ракет, який кремлівський диктатор постійно носить із собою.

Журналісти також підрахували, що за останній рік Путін провів мінімум 112 зустрічей, під час яких він близько контактував з людьми, які не сиділи при цьому на карантині.

Загалом з листопада 2022 року по жовтень 2023 року Путін "провів" 521 публічну зустріч, на 43% з яких диктатор дистанціювався, а на ще 36% – зустрічався тільки після проведення попереднього карантину.

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