Росія вкотре зімітувала "велич" недоімперії ядерною "пустушкою"

Мене неодноразово запитували, що за ракета із "відкрученою ядерною боєголовкою" прилетіла на Київ і не вибухнула?

Схоже, що у напрямку Києва була випущена ракета Х-55 або Х-102. Це ракети, які призначені для перенесення ядерного озброєння, причому не тактичного, а стратегічного з потужністю від 250 кілотонн до 1 мегатонни. При цьому про застосування стратегічної зброї не заїкається навіть туалетне каченя Дмітрій Мєдвєдєв.

Читайте також Бути чи не бути наступу з Білорусі

Як у Києві опинилася ракета з "відкрученою" ядерною боєголовкою

Ніхто від такої ракети ядерну боєголовку не відкручував, бо вона не була прикручена. Усі ядерні боєголовки недоімперії сьогодні розташовані або на ракетах у підводних човнах, що перебувають на бойовому чергуванні, або у сховищах довготривалого заощадження.

Аналоги ядерних ракет, але зі звичайними боєголовками настільки відрізняються конструктивно, що мають свій індекс Х555 і Х101 відповідно. Вони не взаємозамінні. Це не патрон у магазині автомата – вийняв звичайний і вставив трасувальний.

Тому по нас запустили ракету із масово-габаритним макетом ядерної боєголовки. Такі застосовуються на навчаннях. Випустили, думаю, випадково похапцем. Думка про те, що, мовляв, запустивши абищо, намагалися "перенавантажити" нашу систему ППО – це дилетантська нісенітниця. Щоб перенавантажити ППО, хибних цілей має бути у кілька разів більше, ніж реальних.

У недоімперії є брак не лише з точністю, а й вказуванням цілей

Тобто в ракетних частинах армії Росії відбувається організаційний бардак і головотество.

Другий приклад – ракета, яка вибухнула на тролейбусній зупинці біля цеху "Південмаша". Я знаю цех, як свою кухню, бо в його офісній частині у мене був кабінет. Цех такий величезний, що в ньому можна вмістити три футбольні поля, і ще на тенісні корти залишиться. Там "Зеніти" збирали, і Кучма Путіна на екскурсію водив. І ось у таку громадину не влучили. Але головне, що цех давно не працює, нічого там не виготовляють, законсервований. Тобто у недоімперії бардак і з точністю, і з вказуванням цілей.

До теми Коли у Росії закінчаться ракети і чи варто на це сподіватися українцям

Ще один приклад – суперсучасна крилата ракета "Іскандер-К", яка впала на Запоріжжя та не вибухнула. А бойова частина там була касетна, смертоносна. Тобто бардак із надійністю.

У будь-якій армії світу бардака повно. Але тут же йдеться про стратегічні сили, еліту збройних сил.

Росію треба добити зараз, поки вона не адаптувалася

До речі, найголовнішим аргументом про готовність недоімперії застосувати тактичну ядерну зброю були б випробування такої зброї – повітряні чи хоча б підземні. Оце би багатьох у світі реально стривожило. Але недоімперія не може провести такі випробування! З різних причин не виходить!

Виходить, що вся система недоімперії – і військова, і промислова, і управлінська – це тотальний симулякр, імітація. Там у країні постійно щось вибухає та горить. Без наших ДРГ! Грабувати свою країну російська система влади може ідеально, але керувати у ситуації стресу, яким є війна, – ні.

Тому добивати недоімперію треба зараз – узимку та навесні. Щоб улітку вийти на справедливі переговори за наших умов. Тому що згодом стрес пройде, недоімперія якось адаптується. А це не потрібно нікому – ні нам, ні світу.

Важливо – як вижити під час ядерного вибуху: відео