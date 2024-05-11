У МЗС Литви припустили, чи застосує Путін ядерну зброю

Росія знову вдається до ядерного шантажу. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив свою думку щодо того, чи може російський диктатор застосувати ядерну зброю.

Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що Путін блефує і не наважиться використати ядерну зброю. Він також назвав причини, чому так вважає.

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Путін може втратити все в одну мить

Глава МЗС Литви зазначив, що поки що є країни, які підтримують агресора. Однак навіть вони відвернуться від Росії, якщо вона використає ядерне озброєння.

Він (Путін – 24 Канал) нічого не виграє від цього, але все втрачає. Деякі країни на його боці, або він так думає. Китай явно підтримує Росію, глобальні партнери в Латинській Америці, Африці теж швидше на боці Путіна. Але якщо загрози стануть реальністю, все партнерство зникне в одну мить,

– заявив він.

Він також додав, що позиція, зайнята деякими провідними державами, щоб уникнути ескалації, може виявитися згубною. Він переконаний, що це лише посилює ризики того, що війна вийде за межі України.

Цей шлях, якщо слідувати нашій стратегії, веде до руйнування країни. Він може призвести до справжнього конфлікту вже за межами України, до нього можуть бути залучені інші країни. Тому що ми посилаємо Путіну дуже чіткий сигнал: якщо ви нам загрожуєте, ми відступаємо,

– заявив міністр.

Що передувало