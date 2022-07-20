В ISW розповіли, як путін може використати ядерні загрози у війні

росія не раз застосовувала ядерні погрози щодо всього світу, а не лише України. Зазвичай кремль робить це у безвихідних ситуація,к оли не має успіхів на полі бою, тобто завжди.

Про ядерні загрози путіна розповіли й аналітики з американського Інституту вивчення війни. Вони припустили, де б він міг їх використовувати.

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Протидія українському контрнаступу

За словами вчених, путін міг би використати ядерні загрози для того, щоб стримувати український контрнаступ в анексованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Після анексії Путін може прямо чи косо заявити, що російська доктрина, яка дозволяє використання ядерної зброї для захисту території росії, поширюється на нещодавно анексовані території. Такі дії загрожували б Україні та її партнерам ядерним ударом у разі продовження контрнаступу України зі звільнення окупованої росією території,

– повідомили фахівці.

Вони також вважають, що путін може думати нібито загроза або використання ядерної зброї відновить стримування росії. Адже це катастрофічне вторгнення зруйнувало її звичайні можливості стримування. Україна та її західні партнери можуть мати через це менше можливостей для підтримки контрнаступу.

Цинічні заяви путіна

Президент росії, як і вся його свита, просто вибухають цинічними заявами в бік України. Зокрема, й про наше зерно, яке він наказав вкрасти, вивезти та продавати. путін вже й обмовився про збільшення російського експорту зернових. Тобто у кремлі вже навіть не приховують своє розкрадання.

Також путін заявляв, що нібито київська влада відмовилася від виконання угод, які досягли у Стамбулі. Як завжди російський президент шукає, куди перекласти відповідальність. Ба більше, він сказав, що російські війська відійшли від Києва, а українська влада нібито відмовилася від виконання угод. Далі він цинічно звинуватив Київ у небажанні дотримуватись угод.

Крім того, була мова й про те, що керівник військового відомства росії сєргєй шойгу нібито віддав наказ наступати на всіх ділянках фронту в Україні. Імовірно, у нього покращились стосунки з кремлівським диктатором путіним.

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