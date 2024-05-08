Перевірка ядерної зброї у Білорусі: Світан відповів, чи треба хвилюватись

Слідом за Росією, у Білорусі взялися за перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ядерна зброя йому потрібна для захисту.

Нагадаємо, що раніше Росія перемістила частину тактичної ядерної зброї до Білорусі. Про те, чи загрозливими є раптові перевірки ядерної зброї, 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт.

Читайте також Лукашенко пояснив, для чого йому потрібна ядерна зброя

Звична практика

З'явилась інформація про те, що у Білорусі раптово проведуть перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Опозиційні білоруські ЗМІ також повідомили, що у вівторок, 7 травня, щонайменше 2 штурмовики Су-25 здійснили переліт з аеродрому базування "Ліда" на аеродром "Мачулищі".

Крім того, заплановано виведення підрозділів, озброєних комплексами "Іскандер-М" та "Полонез-М" у позиційні райони.

Навесні проводять піврічну перевірку боєздатностей ще починаючи з Радянського Союзу. Вони нічим не відрізняються від тогорічних чи тих, що були 20 – 30 років тому. Технічно складного нічого не відбувається, все передбачувано,

– зазначив Роман Світан.

Звісно, у Білорусі та у Росії можуть це подавати як "велику перевірку тактичної ядерної зброї", але це лише інформаційний потік для внутрішнього споживання. У Кремлі хочуть нагадати, що десь на складах у них є таки запилючена ядерна зброя. Однак жодної загрози ці російсько-білоруські дії не становлять.

Ядерні погрози Росії: як реагують у світі