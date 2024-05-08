Перевірка ядерної зброї у Білорусі: Світан відповів, чи треба хвилюватись
Слідом за Росією, у Білорусі взялися за перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ядерна зброя йому потрібна для захисту.
Нагадаємо, що раніше Росія перемістила частину тактичної ядерної зброї до Білорусі. Про те, чи загрозливими є раптові перевірки ядерної зброї, 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт.
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Звична практика
З'явилась інформація про те, що у Білорусі раптово проведуть перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Опозиційні білоруські ЗМІ також повідомили, що у вівторок, 7 травня, щонайменше 2 штурмовики Су-25 здійснили переліт з аеродрому базування "Ліда" на аеродром "Мачулищі".
Крім того, заплановано виведення підрозділів, озброєних комплексами "Іскандер-М" та "Полонез-М" у позиційні райони.
Навесні проводять піврічну перевірку боєздатностей ще починаючи з Радянського Союзу. Вони нічим не відрізняються від тогорічних чи тих, що були 20 – 30 років тому. Технічно складного нічого не відбувається, все передбачувано,
– зазначив Роман Світан.
Звісно, у Білорусі та у Росії можуть це подавати як "велику перевірку тактичної ядерної зброї", але це лише інформаційний потік для внутрішнього споживання. У Кремлі хочуть нагадати, що десь на складах у них є таки запилючена ядерна зброя. Однак жодної загрози ці російсько-білоруські дії не становлять.
Ядерні погрози Росії: як реагують у світі
- Днями Владімір Путін доручив генштабу збройних сил Росії провести навчання з нестратегічною ядерною зброєю. Для цього залучать сили Південного військового округу, авіацію та військово-морський флот. Виявилося, що ядерні навчання проведуть у відповідь на нібито "провокаційні заяви й погрози окремих західних офіційних осіб у бік Росії".
- На необґрунтовано агресивні дії Росії вже відреагували у НАТО. Речниця Альянсу заявила, що ядерна риторика Кремля є небезпечною й безвідповідальною. НАТО продовжить слідкувати за діями Росії. У США також відповіли на російську провокацію. За словами речника Держдепу США, у Штатах поки не бачать ознак, що Росія планує використати ядерну зброю.
- У Головному управлінні розвідки ядерну риторику Кремля назвали звичною практикою. Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що набагато важливіші речі зараз відбуваються на полі бою в Україні.