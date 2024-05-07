Білорусь слідом за Росією раптово вирішила перевірити "ядерні підрозділи"
Білоруси після погроз Заходу ядерною зброєю своїх російських хазяїв, теж вирішили помахати ядерною дубиною, яку їм дали потримати. В збройних силах Білорусі теж оголосили про "перевірку" ядерної зброї.
Про "раптову" перевірку готовності сил та засобів носіїв тактичної ядерної зброї оголосив начальник генерального штабу збройних сил та перший заступника міністра оборони Білорусі Віктор Гулєвіч, повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруське міноборони.
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Погрози картопляних васалів
Не встиг 6 травня ватажок росіян Путін оголосити навчання з нестратегічною ядерною зброєю, як наступного ж дня його білоруські посіпаки підхопили те ж саме про "перевірку" ядерної зброї.
У рамках запланованого заходу білоруси планують перебазувати частину сил та засобів авіації на запасний аеродром. З наступним перебазуванням технічного складу посібники окупантів планують відпрацювати підготовку до застосування нестратегічної ядерної зброї.
Наразі призначені екіпажі вже здійснили переліт, а Гулєвіч пообіцяв проконтролювати, як здійснюються всі інші заходи.
Що ще відомо про ядерні погрози окупантів
- Вчора, 6 травня, кремлівський диктатор Владімір Путін доручив своїм посіпакам з генштабу збройних сил Росії провести навчання з нестратегічною ядерною зброєю. Хвороблива реакція ворога викликана начебто "провокативними заявами й погрозами" західних політиків у бік Росії.
- Кремлівський диктатор Путін вирішив залякати світ у відповідь на заяву Великої Британії про надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Росія почала розміщення свєї ядерної зброю у Білорусі в березні 2023 року.
- Росія розгорнула ядерну зброю у Білорусі щоб налякати НАТО та припинити військову допомогу для України. На думку колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, країна-агресорка просто не має інших інструментів впливу на країни Заходу.
- На білоруській території ще є залишки від радянської інфраструктури, на основі яких в теорії можна відновити сховище для атомних боєзарядів. Мовиться про об'єкт "Гомель-30", і "центральні бази зберігання" (ЦБХ) при аеродромах в Барановичах та Мачулищі.
- Путін погрожує ядерною зброєю далеко не вперше. Так, у лютому 2024 року він, виступаючи з "посланням" Федеральним зборам, традиційно згадав і про те, що стратегічні ядерні сили перебувають у стані повної готовності. Ядерний шантаж – один з улюблених методів російського ватажка.