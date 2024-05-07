Білорусь слідом за Росією раптово вирішила перевірити "ядерні підрозділи"

Білоруси після погроз Заходу ядерною зброєю своїх російських хазяїв, теж вирішили помахати ядерною дубиною, яку їм дали потримати. В збройних силах Білорусі теж оголосили про "перевірку" ядерної зброї.

Про "раптову" перевірку готовності сил та засобів носіїв тактичної ядерної зброї оголосив начальник генерального штабу збройних сил та перший заступника міністра оборони Білорусі Віктор Гулєвіч, повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруське міноборони.

Дивіться також Усе прораховано: яка стратегія Макрона щодо війни в Україні

Погрози картопляних васалів

Не встиг 6 травня ватажок росіян Путін оголосити навчання з нестратегічною ядерною зброєю, як наступного ж дня його білоруські посіпаки підхопили те ж саме про "перевірку" ядерної зброї.

У рамках запланованого заходу білоруси планують перебазувати частину сил та засобів авіації на запасний аеродром. З наступним перебазуванням технічного складу посібники окупантів планують відпрацювати підготовку до застосування нестратегічної ядерної зброї.

Наразі призначені екіпажі вже здійснили переліт, а Гулєвіч пообіцяв проконтролювати, як здійснюються всі інші заходи.

Що ще відомо про ядерні погрози окупантів