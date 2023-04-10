Путін міг уже перекинути ядерну зброю до Білорусі: політичний експерт пояснив заяву Макрона

Президент Франції Емануель Макрон дав велике інтерв'ю, де було багато цікавих заяв. Однак окремої уваги заслуговують його слова про те, що Путін уже перекинув ядерну зброю до Білорусі.

Таку думку 24 Каналу озвучив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Крім того, у NYT вийшов цікавий матеріал, у якому підсумували візит Макрона до Сі.

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Дуже складна заява Макрона

Клочок розповів, що заява Макрона дуже складна. Він говорив небезпечні речі. Однак говорив і в контексті України. Зокрема, ключовим у його заяві є те, що погода нині "військова", й саме поле бою вирішить подальшу долю, тобто зараз не час для перемовин.

Утім багатополярність, про яку сказав Макрон – це проросійський наратив. Те, що Європа має бути незалежна від США – проросійський наратив. Це не об'єднує зараз світ у боротьбі з Росією. Однак Макрон слушно говорить про проблему, що Європа не була готова до такої широкомасштабної війни,

– зазначив політичний експерт.

Макрон слушно говорить про те, що Європі слід розбудовувати ВПК. Він слушно говорить, що Європа нині енергетично залежна від США. Утім саме США змусили Німеччину найбільше у Європі допомагати Україні. Якщо його мета – це посилення обороноздатності Європи, то такі заяви слід вітати.

Ядерне питання Білорусі

Однак одним з ключових аспектів заяви Макрона було те, що Путін уже розмістив ядерну зброю в Білорусі. Китай має це з'ясувати, адже виходить, що за кілька днів після обіцянки Сі не поширювати ядерну зброю, Путін розмістив її в Білорусі.

"Якщо це дійсно так і є, то світова спільнота повинна апелювати до Цзіньпіна Сі, аби він публічно підняв дискусію перед Путіним, чому той до цього вдався вже. Про це писали, але на цьому не акцентували. Більше говорять про те, що Макрон підтримує ідею "військової" погоди", – зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Клочок пояснив заяву Макрона: дивіться відео

Реакція світу

Імовірно, що у світі вже знали про те, що ядерна зброя в Білорусі, але мовчали. Однак про це заговорила людина такого рівня, як Макрон – президент єдиної ядерної держави Євросоюзу, постійний член Радбезу ООН. Між іншим, з цього питання обов'язково слід скликати Радбез ООН і, можливо, навіть виключати звідти Росію.

Те, що в це, можливо, нині бавляться розвідки, будемо мати на увазі. Цікавим у цьому аспекті є "злив" даних про контрнаступ ЗСУ. Його не прокоментувала жодна посадова особа у США. Коментарі – виключно на рівні журналістів,

– наголосив Клочок.

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