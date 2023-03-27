Лукашенко нічого не вирішує, – Фейгін про розміщення ядерної зброї в Білорусі

Росія планує розмістити в Білорусі ядерну зброю. Білоруси, можливо, і проти цього, та, звсно ж, як і "бідні" росіяни не в силах нічого зробити, так само як і їхній диктатор Лукашенко.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Тим часом ЗМІ вже показали, де найімовірніше розмістять ядерну зброю.

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Порушення всіх норм міжнародного права

Фейгін зазначив, що Білорусь просила у Москви ядерної зброї, бо їй ніби загрожує Захід. У Кремлі кажуть, що це нормально, бо це союзна держава, хоч це суперечить усім конвенціям, усім нормам Радбезу й міжнародного права.

Тим паче загроза абсолютно вигадана. Якихось передумов для використання саме цих засобів немає. Захід не постачав ніякої ядерної зброї, ніде її не розміщував, ані на території Литви, ані на території Польщі, а на території Білорусі є,

– зауважив російський правозахисник.

Він додав, що Лукашенко нічого не вирішує. Він ніяк на цю ситуацію не впливає і робить так, як йому скаже Путін. Білорусь залишається такою ж окупованою країною. Навіть говорять про те, що керування тією ядерною зброєю будуть з Москви.

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Реакція білоруського суспільства й можливі диверсії

За словами російського правозахисника, якщо в Білорусі влаштують диверсію на ядерному складі, то ядерного вибуху не буде. Ця зброя працює на так. Може бути лише невеликий радіаційний фон. Щодо білоруського суспільства, воно не хоче, не може й не здатне нічого змінити.

"У Білорусі, як і в Росії, режим терору, до того ж у дечому навіть більш жорстокий. Та є певна надія. Якщо Москва програє, то для Білорусі й Лукашенка дні пораховані. Уже ніхто не буде озиратись, чи є там ядерна зброя, чи нема", – наголосив Фейгін.

Як він зазначив, Лукашенко боїться. Саме тому він уже ввів навіть смертну кару проти свого ж апарату за державну зраду. Тобто, він уже боїться не лише зовнішнього впливу Кремля, а й внутрішніх "зрадників". Крім того, білоруси у складі ЗСУ, це також загроза для Лукашенка.

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