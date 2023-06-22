Лукашенко грається в дурні ігри, – політолог припустив, чи застосує диктатор ядерну зброю

Ядерний шантаж Росії посилюється з кожним днем. Нове замінування ЗАЕС та переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі держава-терорист використовує, аби залякати світ. Однак для більшої "впливовості" залучений до цього ще й Олександр Лукашенко, який особисто час від часу погрожує застосувати ядерну зброю.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. За його словами, складається враження, наче самопроголошений президент Білорусі не розуміє, які насправді наслідки матиме використання тактичної ядерної зброї.

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Ядерний шантаж Росії

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов впевнений, що Росія не завдасть ядерного удару по Україні. Він заявив, що "ідіотів в російському керівництві не так багато".

Дуже хочеться вірити очільнику ГУР, але іноді достатньо одного ідіота, щоб зробити якусь біду. Ми бачимо, що їх там не один і не два, а декілька мільйонів. В керівництві – так декілька десятків,

– зазначив Олег Лісний.

Переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі є радше залякуванням, ніж показником майбутніх дій. Розташування ядерної зброї ближче до кордонів – це один із методів ядерного шантажу Росії щодо Заходу.

Водночас Олександр Лукашенко, який грозився використати ядерну зброю у випадку "необхідності", хоч би як не хотів, зробити цього не зможе. Щонайменше тому, що "червона кнопка" залишається у Владіміра Путіна.

"У Лукашенка, в найгіршому випадку, дуже погана перспектива, як і в його держави. Якщо умовно ядерну зброю використають по будь-якій державі – відповідь прилетить в Білорусь. Таке враження, що він цього не усвідомлює і грається в дурні ігри. Таке враження, що він уже пожив і йому нецікаво, що буде з його країною", – наголосив політолог.

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Саміт НАТО може стати тригером

Однак важливо також усвідомлювати, що ядерна загроза може бути небезпечною й в іншому аспекті.

Це дуже суб'єктивна думка, але ядерна зброя може бути дуже небезпечною в ракурсі саміту НАТО (11 липня – 24 Канал), який недалеко від Білорусі відбуватиметься. В Росії може скластися ідіотська ідея залякати під час саміту. До цього треба готуватися не лише нам,

– підкреслив Лісний.

Для того, аби Росія не припускала думки про застосування ядерної зброї, світові необхідно посилати чіткі сигнали. І робити це потрібно вже зараз, щоб у Владіміра Путіна не було ілюзій, що для нього усе закінчиться перемовинами між Росією та США без України.

"З терористами перемовин не ведуть – терористів знищують. Але світ, на жаль, не готовий знищити ні Путіна, ні його державу", – підсумував політолог.

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