У Білорусі розбудовують військову базу, на якій Росія може зберігати ядерну зброю

Поблизу білоруського міста Осиповичі активно триває розбудова старої військової бази. Раніше її використовували для зберігання ядерної зброї, тож аналітики припустили, що її планують знову використовувати для цих цілей.

Розбудову військової бази неподалік міста Осиповичі можна побачити на супутникових фото від Maxar. Ганс Крістенсен з Федерації американських вчених зазначив, що останніми тижнями будівництво увійшло в нову фазу.

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Росіяни можуть зберігати на цій базі ядерну зброю: що показують супутникові фото

На супутникових фото видно, що на військовій базі з'явилася нова зона з високим рівнем безпеки, оточена тришаровою огорожею. Також там видніється критий вантажний майданчик, зʼєднаний з підземним бункером радянських часів.

Ця база розміщена приблизно за 190 кілометрів від кордону з Україною. Її збудували як ядерний об'єкт ще в 1960-х роках під час Холодної війни.

Базу прикриває ППО, яку вперше зафіксували на знімках в середині 2023 року. З вересня одна з систем ППО була розгорнута в полі приблизно за 1,5 кілометра від бункера.

У тому ж році на військовій базі також з'явились нові паркани, було реконструйовано криту територію й естакаду для завантаження вантажівок.

Ядерна військова база в Білорусі: супутникові фото Maxar

Незалежний консультант і колишній співробітник Агентства Пентагону зі зменшення оборонної загрози Вільям Мун заявив, що структура побудованих обʼєктів нагадує російські сховища ядерних боєголовок, які він бачив на власні очі.

Тим паче неподалік бази є частина з "Іскандерами", які можуть запускати ракети з ядерними зарядами.

Це може бути не єдине ядерне сховище у Білорусі

Видання припустило, що в Білорусі ще можуть бути військові бази, на яких Росія зберігає боєголовки. Адже такі програми дуже засекречені.

Оскільки ядерні програми дуже засекречені, цілком можливо, що в Білорусі є й інші місця, де Росія зберігає боєголовки – і Кремль, можливо, навіть перемістив деякі з них на об'єкт в Осиповичі, хоча все вказує на протилежне,

– пише NYT.