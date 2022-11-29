Навесні у Росії говорили про застосування ядерної зброї проти України, – ЗМІ

У Росії посадові особи вже обговорювали ймовірність застосування Владіміром Путіним ядерної зброї у війні проти України. Це відбувалось навесні.

Відповідні розмови підтверджують електронні листи. Їх отримував російський правозахисник Володимир Осєчкін від свого інформатора у ФСБ з позивним "Вітер змін".

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У Росії говорили про застосування ядерної зброї проти України

Як стало відомо, тему застосування ядерної зброї обговорювали російські генерали і співробітники ФСБ. Диктатор Владімір Путін на таких розмовах не був присутній.

Учасники розмови вважали, що Путін не піде на застосування ядерної зброї, оскільки це означало б "поразку Росії" в очах противників та нейтральних країн. Також вони обговорювали, що якщо диктатор віддасть наказ завдати ядерного удару по Україні, то його рішення може заблокувати військове командування.

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