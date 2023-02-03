Ядерні країни програвали війни, і це не призводило до катастроф, – соціолог

Російські окупанти полюбляють погрожувати ядеркою і переконувати себе, що держави з цією зброєю не програють війни. Однак це зовсім не так. Держави з ядерною зброєю вже програвали війни. І нічого страшного не ставалося.

Про це 24 Каналу розповів соціолог, експерт із комунікацій Міжнародного центру протидії російській пропаганді Дмитро Громаков. За його словами, росіяни можуть розповідати собі все що завгодно. Але потрібно розуміти факти – в Росії не так і багато шансів виграти цю війну.

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Разом з Україною стоять 50 найпотужніших економік світу. А антиросійська коаліція вже більша, ніж антинімецька, яка була під час Другої світової війни.

Ядерні держави вже програвали війни

Як наголосив Громаков, світ часто чує погрози, що Росія використає ядерну зброю, якщо почне програвати війну. Тому нібито взагалі не варто опиратися державі, яка володіє таким "джокером". Але це – неправда.

Світ знає дуже багато історій, коли ядерні держави програвали військові конфлікти. Але це не призводило до катастроф чи ударів ядерною зброєю,

– наголосив Громаков.

У цьому контексті варто згадати Корейську війну 1950 – 1953 років, де одних підтримували Сили ООН та США, а інших – СРСР. Або ту ж війну у В'єтнамі, яку Сполучені Штати програли.

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